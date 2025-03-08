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Миф о Маске разрушен: кто на самом деле стоит за его успехом

5:55
Экономика

Илон Маск - человек с тщательно выстроенной историей успеха. Его часто представляют как "гения-самоучку", который, имея только интеллект и упорство, построил империю. Но если внимательно разобрать его путь, становится ясно: за этим образом скрывается нечто большее. Семейные деньги, государственные субсидии, удача, чужие идеи и даже приукрашенные факты — все это сыграло ключевую роль в его восхождении.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Начало пути: старт с комфортных условий

Илон Маск вырос в богатой семье в Южной Африке. Его отец, Эррол Маск, был связан с добычей изумрудов. В 2014 году сам Илон говорил, что у его отца была доля в замбийской шахте, но позже отрицал это.

"У нас было так много денег, что мы даже не могли закрыть сейф" — вспоминал сам Эррол.

Несмотря на распространенный миф, что Маск начинал с нуля, реальность куда прозаичнее.

Когда он запускал свой первый стартап Zip2 в 1995 году, его отец дал ему 28 000 долларов. Сам Маск позже утверждал, что это было всего "около 10%" от первого инвестиционного раунда. Однако не только деньги помогли ему — социальный, культурный и символический капитал семьи тоже сыграл свою роль.

Zip2 и PayPal: первый успех и первая неудача

Первый серьезный капитал Маск заработал благодаря компании Zip2, основанной в 1995 году вместе с братом Кимбалом и инвестором Грегом Коури. Но его быстро отстранили от управления: инвесторы посчитали, что у Маска недостаточно опыта. Вместо него CEO стал более компетентный Рич Соркин, а самого Илона перевели в технические директора.

К тому же код, который Маск написал для Zip2, оказался настолько плох, что его пришлось переписывать. Автор биографии Маска Эшли Вэнс вспоминал:

"Инженеры, нанятые после первого раунда инвестиций, обнаружили, что код Маска был запутанным, если не сказать ужасным".

Тем не менее, в 1999 году Compaq купила Zip2 за 307 миллионов долларов, и Маск получил свою долю. Затем он основал X.com - онлайн-банк, который позже слился со стартапом Confinity, основав PayPal. Однако снова повторилась старая история: Маск пробыл CEO недолго. В 2000 году, когда он улетел в Австралию, совет директоров воспользовался его отсутствием и заменил его на Питера Тиля.

Причина? Маск настаивал на рискованных изменениях, таких как переход с Unix на Windows, что вызвало бунт среди инженеров. Несмотря на это, когда eBay купил PayPal в 2002 году, Маск стал богаче на 165 миллионов долларов.

Tesla: присвоение чужого успеха

Tesla Motors была основана в 2003 году инженерами Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Маск присоединился только в 2004 году, инвестировав в компанию и став ее крупнейшим акционером. Со временем он начал активно вмешиваться в управление, пока в 2007 году не сместил Эберхарда с поста CEO, а в 2008 году сам занял эту должность.

В 2009 году Эберхард подал в суд на Маска, обвиняя его в захвате компании и присвоении чужих заслуг. В итоге стороны пришли к соглашению, и Маск официально стал сооснователем компании.

Государственные деньги: спасение Tesla и SpaceX

Tesla оказалась на грани банкротства в 2008 году. В 2009 году компания получила спасительный федеральный заем в 465 миллионов долларов от Минэнерго США. Однако, чтобы получить деньги, Tesla должна была доказать свою стабильность. Тогда Маск пошел на хитрость:

Он убедил Daimler инвестировать 50 миллионов долларов, солгав, что уже получил госзаем. После этого он действительно получил его. В итоге Tesla выжила.

Это не единичный случай: за 20 лет компании Маска (Tesla, SpaceX, SolarCity) получили не менее 38 миллиардов долларов в виде контрактов и госпомощи. Даже кредиты на "зеленые технологии" обеспечили Tesla 10,7 млрд долларов за 10 лет, а в 2020 году компания заработала на продаже углеродных кредитов больше, чем на продаже электромобилей.

Манипуляция мифами

Маск активно участвует в создании мифов о себе. Например, недавно он хвастался рекордными достижениями в видеоиграх, но интернет-пользователи выяснили, что его аккаунт набирал очки, пока сам Маск был на инаугурации Трампа. Столкнувшись с разоблачением, он даже не извинился.

Аналогично он годами утверждал, что является основателем Tesla и PayPal, хотя факты говорят об обратном. Его обещания вроде Hyperloop или полностью автономных автомобилей, "готовых уже в следующем году" (с 2015 года), так и остаются невыполненными.

Илон Маск — не гений-одиночка, а человек, который умело использовал деньги семьи, государственные субсидии, чужие идеи и политические связи. Его истинный талант — не в инновациях, а в создании мифов, управлении ресурсами и умении быть в нужном месте в нужное время.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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