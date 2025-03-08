Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятна исчезнут навсегда: вот что добавляют в раствор для чистки матраса в дорогих отелях
Жареные орехи — это пустышка? Почему сырые намного полезнее
Ошибки, которые убивают ваш двигатель: что делать, если обороты нестабильны
Миф о Маске разрушен: кто на самом деле стоит за его успехом
Каково это — женщине путешествовать в Саудовской Аравии
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире
Массаж при менструации: убираем боль и напряжение без риска для здоровья
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения

Новые ставки экспортных пошлин: какие изменения ждут российское агропроизводство

1:13
Экономика

Правительство России повысило экспортные пошлины на ячмень до 874,8 рубля за тонну, в то время как предыдущая ставка составляла 680,9 рубля.

Пшеница
Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пшеница

Для кукурузы пошлина увеличена до 1925,9 рубля с действующей 1715,8 рубля.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу основана на индикативной цене в 241,9 доллара за тонну, а для ячменя и кукурузы пошлины устанавливаются в зависимости от индикативных цен 204 доллара и 220,9 доллара соответственно.

Гибкие экспортные пошлины были введены в 2021 году в рамках механизма зернового демпфера и составляют 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Базовая цена, начиная с 1 июля 2024 года, составила 18 000 рублей для пшеницы и 16 875 рублей для ячменя и кукурузы, передает "Интерфакс".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя
Красота и стиль
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
Пятна исчезнут навсегда: вот что добавляют в раствор для чистки матраса в дорогих отелях
Жареные орехи — это пустышка? Почему сырые намного полезнее
Ошибки, которые убивают ваш двигатель: что делать, если обороты нестабильны
Миф о Маске разрушен: кто на самом деле стоит за его успехом
Каково это — женщине путешествовать в Саудовской Аравии
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире
Массаж при менструации: убираем боль и напряжение без риска для здоровья
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения
Забудьте про кофе: этот напиток бодрит не хуже, а пользы в разы больше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.