Новые ставки экспортных пошлин: какие изменения ждут российское агропроизводство

Правительство России повысило экспортные пошлины на ячмень до 874,8 рубля за тонну, в то время как предыдущая ставка составляла 680,9 рубля.
Для кукурузы пошлина увеличена до 1925,9 рубля с действующей 1715,8 рубля.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу основана на индикативной цене в 241,9 доллара за тонну, а для ячменя и кукурузы пошлины устанавливаются в зависимости от индикативных цен 204 доллара и 220,9 доллара соответственно.
Гибкие экспортные пошлины были введены в 2021 году в рамках механизма зернового демпфера и составляют 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Базовая цена, начиная с 1 июля 2024 года, составила 18 000 рублей для пшеницы и 16 875 рублей для ячменя и кукурузы, передает "Интерфакс".
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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