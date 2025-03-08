Зарплатный парадокс: почему наёмные работники не требуют больше

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Росстата, в 2024 году доходы более обеспеченных граждан увеличивались быстрее, чем у малоимущих.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Михаил Беляев, финансовый аналитик, отметил, что заработные платы наемных работников в России растут медленно из-за отсутствия эффективных профсоюзов.

Богатые люди, занимающие высокие посты, такие как топ-менеджеры, могут добиться повышения зарплат благодаря своему положению. Беляев подчеркивает, что увеличение заработной платы для большинства наемных работников происходит случайно и связано с недостатком защиты их прав профсоюзами.

Он указывает на необходимость профсоюзов защищать интересы трудящихся, добиваясь регулярной индексации зарплат. Также он упомянул, что 45% россиян не считают уместным просить повышения зарплаты у работодателя, что демонстрирует, что даже нехватка кадров не служит стимулом для разговора о повышении доходов, передает "Ридус".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.