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Эксперт предупреждает: спешите избавиться от низкокачественных активов

1:07
Экономика

Вячеслав Мищенко, эксперт Президентской Академии и приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella, в отметил, что несмотря на рост капитализации российского фондового рынка, инвесторам следует как можно быстрее избавиться от ряда активов, чтобы избежать их обесценивания.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Он советует россиянам вывести средства из корпоративных облигаций низкого качества, так как высокий риск дефолтов ставит их будущее под сомнение. Мищенко акцентировал внимание на том, что компаниям предстоит погасить рекордные 7,5 триллиона рублей по облигациям при ставке 21%, что может оказаться непосильным для многих.

Кроме того, он выделил уязвимые секторы, такие как авиакомпании, торговые центры, строительные компании и угольная отрасль, и рекомендовал пересмотреть содержание инвестиционного портфеля. Мищенко также предостерег о рисках обесценивания рублевых активов в условиях инфляции, подчеркивая, что их ценность может снизиться на 9-10%, пишет "Прайм".

Уточнения

Дефо́лт (англ. default — выполнение обязательств) — невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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