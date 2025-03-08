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Деньги на минимуме: переводы из России в Грузию значительно сократились

1:09
Экономика

Объем переводов из России в Грузию в январе 2025 года снизился на 62% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Деньги и копилка
Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги и копилка

Эти переводы составляют 10,5% от общего объема зарубежных поступлений в Грузию, что делает Россию третьим по значимости источником, после Евросоюза (45,1%) и США (19,5%). В январе в Грузию было отправлено россиянами 25,5 миллиона долларов.

Лидерами среди стран Евросоюза по объему переводов в Грузию стали Италия, Греция и Германия. Ранее в августе 2024 года сообщалось о резком падении переводов из России на 69% за семь месяцев.

Также возникли проблемы у Bank of Georgia при переводах через систему "Золотая Корона", пользователи получали уведомления о отклонении операций при попытке перевода средств. Аналогичные трудности испытывал и банк TBC, передает "Взгляд".

Уточнения

«Золотая Корона» (бренд KoronaPay) — российская платежная система, предоставляющая физическим лицам через партнерские организации (банки, торговые сети и т.д.) и собственные онлайн-каналы следующие платежные сервисы: денежные переводы наличными (cash2cash), денежные переводы онлайн с оплатой банковской картой (card2cash), денежные переводы между банковскими картами (card2card), погашение кредитов онлайн и офлайн в партнерской сети.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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