Торговая неразбериха: тарифный шквал Трампа сбивает с толку

Неистовый тарифный шквал президента США Дональда Трампа сопровождается ошибками и отступлениями в реализации.
Это сбивает торговых партнеров с толку и вызывает вопросы о реальных целях его экономической политики.
В течение первых шести недель своего президентства Трамп ввел значительные пошлины на товары из Канады и Мексики, однако вскоре отменил их, сделав исключения и отложив введение. Новые налоги на импорт из Китая также вызвали путаницу.
Амбициозное намерение обложить пошлинами ранее освобожденные от них недорогие товары пришлось быстро отменить, когда выяснилось, что у правительства нет ресурсов для их взимания.
Трамп утверждал, что тарифы могут помочь ему в достижении грандиозных целей — от преобразования экономики США до получения триллионных доходов.
Однако ряд поспешных заявлений привел к хаосу в экономике и на финансовых рынках, вызвав серьезные сомнения в торговой стратегии американской администрации, пишет The Japan Times.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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