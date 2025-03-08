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Торговая неразбериха: тарифный шквал Трампа сбивает с толку

1:07
Экономика

Неистовый тарифный шквал президента США Дональда Трампа сопровождается ошибками и отступлениями в реализации.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Это сбивает торговых партнеров с толку  и вызывает вопросы о реальных целях его экономической политики.

В течение первых шести недель своего президентства Трамп ввел значительные пошлины на товары из Канады и Мексики, однако вскоре отменил их, сделав исключения и отложив введение. Новые налоги на импорт из Китая также вызвали путаницу.

Амбициозное намерение обложить пошлинами ранее освобожденные от них недорогие товары пришлось быстро отменить, когда выяснилось, что у правительства нет ресурсов для их взимания.

Трамп утверждал, что тарифы могут помочь ему в достижении грандиозных целей — от преобразования экономики США до получения триллионных доходов.

Однако ряд поспешных заявлений привел к хаосу в экономике и на финансовых рынках, вызвав серьезные сомнения в торговой стратегии американской администрации, пишет The Japan Times.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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