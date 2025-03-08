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Позиция на дереве: как экономист Хазин видит роль России в противостоянии США и Китая

1:50
Экономика

Экономист Михаил Хазин высказал мнение о том, что с новым руководством в США вероятность конфликта между Вашингтоном и Пекином возрастает.

Китай и США
Фото: freepik.com by kjpargeter is licensed under Free More info
Китай и США

В этом сценарии Россия покажет Китаю, что означает быть "нейтральным" союзником. Китайская Народная Республика выбрала позицию наблюдателя в противостоянии между Россией и Западом, что позволило китайским компаниям успешно соблюсти американские санкции и продолжить прибыльную торговлю с Россией, сообщил экономист в программе "Экономика" на радио "Говорит Москва".

Китай также получил ощутимую выгоду от поставок дешевых российских ресурсов, которые были переориентированы с европейского рынка на азиатский. Несмотря на попытки Пекина добиться снижения цен на энергоносители ниже внутренних российских, они оказались безуспешными.

Хазин отмечает, что ключевым вопросом в отношениях между США и Китаем становится Юго-Восточная Азия, что приобретает все большее значение на мировой арене. Он предостерегает от упрощенного восприятия конфликта как повторение холодной войны, утверждая, что стороны будут использовать новые инструменты влияния.

Хазин сравнивает китайцев с мудрой обезьяной из притчи, отмечая, что они долгое время наблюдали за борьбой двух тигров — СССР и США — и извлекали из этого выгоду. Теперь, по его словам, настало время для их "нейтралитета".

Он подчеркивает, что Россия не намерена поддерживать ни одну из сторон в этом конфликте:

"А сейчас пришло наше время сидеть на дереве. Мы будем просто смотреть, как Соединенные Штаты и Китай между собой воюют. А мы будем дружить и с теми, и с другими".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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