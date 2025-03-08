Газовые перспективы: у Нафтогаза грандиозные планы по обеспечению отопительного сезона

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Нафтогаз" Украины и польский концерн PKN Orlen заключили соглашение о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ) и поддержки Киева в диверсификации газовых поставок.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

В рамках сотрудничества был согласован контракт на поставку 100 млн кубометров газа в Украину на коммерческих условиях.

По информации, представленной "НиК", Украине необходимо закупить около 800 млн кубометров метана из Евросоюза до конца марта, чтобы успешно завершить отопительный сезон. В дальнейшем, для следующей зимы, стране нужно будет импортировать более 3 млрд кубометров газа.

Польша обладает регазификационными терминалами для приема СПГ и начала получать американский газ еще до того, как это стало распространенной практикой. Основной вопрос сейчас заключается в цене поставок, включая возможность использования реверсных трубопроводов или транзита через соседние территории, пишет ТАСС.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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