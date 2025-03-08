Летние и зимние шины: что изменилось за год на российском рынке

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) представили данные о стоимости автомобильных шин в России на конец февраля 2025 года.

Фото: Freepik by fxquadro Склад автомобильных шин

Средняя цена на летние шины, исключая премиальный сегмент, составляет 10,7 тыс. рублей, что примерно соответствует уровню февраля 2024 года, когда цена составляла 10,6 тыс. рублей.

Ранее, в ноябре прошлого года, стоимость летних шин была наименьшей — 8,9 тыс. рублей. В то же время цены на зимнюю резину выросли: если в феврале прошлого года она стоила 8,7 тыс. рублей, то сейчас её средняя цена составляет 9,6 тыс. рублей.

С начала 2025 года наблюдается увеличение цен на новые летние шины на 1%, тогда как стоимость зимних шин уменьшилась на 1% в тот же период.

Уточнения

Пери́од — отрезок времени (или другой величины), определённый меткой начала отсчёта периода и меткой конца отсчёта периода.





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