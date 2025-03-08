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Летние и зимние шины: что изменилось за год на российском рынке

1:03
Экономика

В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) представили данные о стоимости автомобильных шин в России на конец февраля 2025 года.

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Средняя цена на летние шины, исключая премиальный сегмент, составляет 10,7 тыс. рублей, что примерно соответствует уровню февраля 2024 года, когда цена составляла 10,6 тыс. рублей. 

Ранее, в ноябре прошлого года, стоимость летних шин была наименьшей — 8,9 тыс. рублей. В то же время цены на зимнюю резину выросли: если в феврале прошлого года она стоила 8,7 тыс. рублей, то сейчас её средняя цена составляет 9,6 тыс. рублей. 

С начала 2025 года наблюдается увеличение цен на новые летние шины на 1%, тогда как стоимость зимних шин уменьшилась на 1% в тот же период.

Уточнения

Пери́од — отрезок времени (или другой величины), определённый меткой начала отсчёта периода и меткой конца отсчёта периода.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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