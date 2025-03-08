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Спрос на карты международных платёжных систем растёт среди россиян: что предлагают банки ЦА

1:25
Экономика

В начале 2025 года россияне начали активно интересоваться удаленным оформлением платежных карт из банков Центральной Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, после ужесточения правил выдачи карт нерезидентам в Казахстане.

Банковские карты
Фото: commons.wikimedia.org by Reza luke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Банковские карты

По информации газеты "Ведомости", новые требования, вступившие в силу 19 января, требуют личного присутствия клиента для оформления карты, что было сделано для снижения рисков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов.

В результате россияне начали искать альтернативные варианты и обратили внимание на банки соседних стран, где доступны карты международных платежных систем, таких как Visa, Mastercard и UnionPay. В Таджикистане можно получить карты Visa и UnionPay, в Киргизии — Visa, а в Узбекистане — Visa, Mastercard и UnionPay. Открыть счет и оформить карту можно удаленно, без необходимости личного присутствия, а срок действия таких карт может достигать пяти лет.

На фоне растущего интереса к услугам банков Центральной Азии активизировались посредники, предлагающие помощь в оформлении карт, стоимость услуг которых колеблется от 15 до 70 тысяч рублей. С увеличением конкуренции на рынке цены на эти услуги становятся ниже.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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