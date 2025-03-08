Выручка на высоте! Абонентская база Мегафона достигла 78 миллионов

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Оператор связи "Мегафон" сообщил об увеличении чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 году на 12,6%, до 45,01 млрд рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Выручка компании составила 485,9 млрд рублей, что на 9,43% больше по сравнению с предыдущим годом. Это связано с ростом абонентской базы, увеличением мобильного трафика и развитием сегмента b2b. Основная сервисная выручка выросла на 8,09%, составив 406,32 млрд рублей.

Абонентская база "Мегафона" увеличилась на 1,69%, достигнув 78 миллионов человек. Продажи абонентского оборудования также выросли почти на 17%, составив 79,61 млрд рублей.

Показатель OIBDA увеличился почти на 10%, с 181,2 млрд рублей до 199,2 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю в 2024 году составила 41,01%. Капитальные расходы "Мегафона" снизились на 43,58%, составив 57 млрд рублей, пишет ТАСС.

Уточнения

Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.



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