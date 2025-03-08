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Ambrey: морские мины становятся новым оружием в борьбе против российских судов

1:30
Экономика

Компания Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, опубликовала отчет, в котором говорится об атаках на танкеры, заходившие в российские порты, которые, возможно, были осуществлены иностранными государственными акторами.

Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр

Согласно данным компании, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз пострадали от взрывов, связанных с морскими минами, сообщает ТАСС.

Одним из пострадавших судов стал сухогруз Ursa Major российской компании "Оборонлогистика", который потерпел крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. По информации департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, судно затонуло после взрыва в машинном отделении, произошедшего в международных водах между Испанией и Алжиром. Пресс-служба "Оборонлогистики" сообщила о террористической атаке на судно, отметив, что 23 декабря 2024 года в 13:50 мск произошло три последовательных взрыва.

Ambrey также упоминает аналогичные инциденты с другими судами, например, взрыв на нефтяном танкере Seacharm и танкере-химовозе Grace Ferrum. Эксперты компании полагают, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, поскольку во время стоянки или дрейфа суда замедляются.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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