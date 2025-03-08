Трамп требует от Японии больших расходов на оборону: что стоит за его заявлением

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заявление Дональда Трампа о "несправедливости" договора о безопасности между США и Японией подчеркивает стремление Вашингтона увеличить финансовый вклад Токио, а также исторические опасения, считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

В интервью NewsInfo.Ru он отметил, что США недовольны уровнем военных расходов Японии, составляющим чуть более 1% от ВВП, и будут настаивать на повышении этого показателя до 2% и более.

Еще одной спорной темой является финансирование американских военных баз в Японии, особенно на Окинаве. Трамп может потребовать, чтобы японская сторона взяла на себя большую часть расходов на их содержание, включая инфраструктурное обслуживание американского флота.

Кроме финансовых вопросов, за критикой Трампа могут скрываться исторические опасения, связанные с возрождением японского милитаризма, поскольку во время Второй мировой войны Япония была главным противником США. Васильев подчеркнул, что американцы опасаются повторения этого сценария и считают, что увеличение военных расходов должно приносить выгоду США, а не Японии.

Также эксперт отметил, что, учитывая напряженные отношения между Японией и Китаем, США не заинтересованы в том, чтобы чрезмерно подталкивать Японию к конфронтации с Пекином. Вашингтон, скорее всего, будет стремиться к более сложной стратегии, используя свои соглашения с Японией и Южной Кореей для сдерживания Китая.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



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