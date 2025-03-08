Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий профсоюз Verdi объявил о проведении предупредительных однодневных забастовок в 11 аэропортах страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Акция состоится 10 марта и затронет крупнейшие воздушные гавани Германии, включая аэропорты Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и других городов.

Забастовка начнётся в полночь и продлится до 23:59. В ней примут участие сотрудники наземных служб аэропортов.

Заместитель председателя Verdi Кристин Беле объяснила, что эта мера стала вынужденной из-за отсутствия конкретных предложений со стороны работодателей в рамках текущих коллективных переговоров.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.