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Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки

0:48
Экономика

Немецкий профсоюз Verdi объявил о проведении предупредительных однодневных забастовок в 11 аэропортах страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Акция состоится 10 марта и затронет крупнейшие воздушные гавани Германии, включая аэропорты Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и других городов.

Забастовка начнётся в полночь и продлится до 23:59. В ней примут участие сотрудники наземных служб аэропортов.

Заместитель председателя Verdi Кристин Беле объяснила, что эта мера стала вынужденной из-за отсутствия конкретных предложений со стороны работодателей в рамках текущих коллективных переговоров.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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