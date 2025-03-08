Распродажа в небе: куда исчезают частные самолёты китайских миллиардеров

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы в Китае наблюдается значительное сокращение числа частных самолётов. С 2017 года, когда в материковом Китае, Гонконге и Макао насчитывалось 481 частное воздушное судно, их количество уменьшилось на треть.

Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт

Эксперты связывают эту тенденцию с ослаблением внутренней экономики, усилением борьбы с коррупцией и последствиями пандемии, пишет Reuters.

В то же время в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается рост числа частных самолётов. С 2017 года их количество увеличилось на 20%, особенно в Индии, Австралии и Японии.

В Индии, например, с 2019 года число частных самолётов возросло почти на четверть, достигнув 168 единиц в 2024 году.

Снижение числа частных самолётов в Китае частично объясняется тем, что крупные компании, особенно в сфере недвижимости, продают свои воздушные суда на фоне долгового кризиса.

Кроме того, состоятельные китайцы всё чаще переезжают в более стабильные регионы, такие как Сингапур и Япония, что также способствует уменьшению парка частных самолётов в стране.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.



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