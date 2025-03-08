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Трамп заработал миллионы: раскрыта сумма доходов от его мемкоина

1:10
Экономика

Президент США Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту — мемкоин $TRUMP — 17 января 2025 года, за три дня до своей инаугурации.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Согласно анализу Financial Times, этот проект принёс ему не менее 350 миллионов долларов: 314 миллионов от продажи токенов и 36 миллионов в виде комиссионных сборов. 

Первоначально было выпущено 1 миллиард токенов $TRUMP, из которых 200 миллионов поступили в публичную продажу.

Однако запуск $TRUMP вызвал обеспокоенность экспертов из-за потенциального конфликта интересов между коммерческими предприятиями Трампа и его президентскими обязанностями. 

Кроме того, 19 января 2025 года супруга президента, Мелания Трамп, представила собственный мемкоин под названием $MELANIA. 

Недавно, 7 марта 2025 года, президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов, что подчёркивает растущее внимание администрации к криптовалютам.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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