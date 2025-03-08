С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%

С 1 апреля 2025 года в России планируется индексация социальных пенсий на 14,75%.
Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим права на страховую пенсию, включая инвалидов, детей, потерявших кормильца, и представителей малочисленных народов Севера.
Размер повышения будет зависеть от категории получателя и текущего размера пенсии. Например, если социальная пенсия составляет 10 000 рублей, после индексации она увеличится на 1 475 рублей и составит 11 475 рублей.
Эта мера направлена на поддержку социально уязвимых слоев населения и улучшение их материального положения.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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