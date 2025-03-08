С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 апреля 2025 года в России планируется индексация социальных пенсий на 14,75%.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим права на страховую пенсию, включая инвалидов, детей, потерявших кормильца, и представителей малочисленных народов Севера.

Размер повышения будет зависеть от категории получателя и текущего размера пенсии. Например, если социальная пенсия составляет 10 000 рублей, после индексации она увеличится на 1 475 рублей и составит 11 475 рублей.

Эта мера направлена на поддержку социально уязвимых слоев населения и улучшение их материального положения.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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