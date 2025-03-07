Долг в 28 миллионов: украинская компания ответит за старые грехи перед Ростсельмаш

Представители ростовского комбайнового завода Ростсельмаш 7 февраля подали иск в Арбитражный суд региона против компании "Версатайл Украина", требуя взыскать долг в размере 27,9 млн рублей.

Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод

Согласно информации rostovgazeta.ru, украинская компания зарегистрирована в Киеве и занимается ремонтом сельхозтехники.

История спора

В 2024 году суд уже удовлетворил иск Ростсельмаша на 7 млн долларов, который был связан с процентным займом, предоставленным в 2012 году. Несмотря на неоднократные продления срока выплаты, компания "Версатайл Украина" отказалась выполнять обязательства.

Новое судебное заседание по делу назначено на 10 марта 2025 года в 09:10 мск.

Уточнения

Группа компаний «Ростсельмаш» (офиц. — Общество с ограниченной ответственностью «Комбайновый завод „Ростсельмаш“») — разработчик и производитель сельскохозяйственной техники.



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