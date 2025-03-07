3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд

В 2023 году инвестиции в золото достигли рекордного уровня за последние 11 лет, что было обусловлено ростом инфляции и стремлением инвесторов защитить свои активы.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

В 2024 году цена на золото продолжила расти, обновляя рекорды, а в начале 2025 года она приблизилась к 3000 долларам за унцию.

Несмотря на эти изменения, инвестирование в золото по-прежнему остаётся актуальным. Ниже представлены три признака, указывающие на то, что рынок золота всё ещё перспективен.

Фондовый рынок остаётся нестабильным

Волатильность на рынке акций, вызванная экономической политикой и глобальными событиями, делает золото привлекательным активом для диверсификации портфеля.

Рост инфляции продолжается

Если уровень инфляции остаётся высоким, золото служит надёжным способом сохранить ценность активов.

Цены на золото продолжают расти

Долгосрочный рост стоимости золота делает его перспективным вложением, пока цены не достигли нового пика.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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