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Золотой водород: что скрывается за этим экологически чистым источником энергии

2:54
Экономика

Золотой водород - это источник энергии, который в ближайшие десятилетия может составить серьезную конкуренцию солнечной и ветровой энергии. В отличие от традиционных ископаемых источников, таких как уголь, нефть и природный газ, которые человечество скоро исчерпает, золотой водород может стать ключевым элементом в переходе на возобновляемые источники энергии.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Мировая экономика, транспорт и повседневная жизнь не смогут функционировать в текущем виде без дешевых и доступных источников энергии. В связи с этим ученые начинают искать новые, экологически чистые способы получения энергии, и одним из них может стать золотой водород — вещество, которое уже привлекает внимание исследователей.

Что такое золотой водород?

Золотой водород — это вид водорода, который находится в недрах земли и обладает рядом уникальных свойств. В отличие от водорода, получаемого с помощью возобновляемых источников энергии (зеленого водорода), или водорода, производимого из природного газа (серого водорода), золотой водород добывается из природных месторождений и имеет меньший экологический след.

Исследования показывают, что большие запасы золотого водорода были обнаружены под 30 штатами США. Это открытие стало сенсацией, так как золотообразный водород является чистым источником энергии, который можно добывать экономически эффективно. Его можно продавать по более низкой цене, а его количество достаточны для того, чтобы говорить о нем как об устойчивом источнике.

Золотой водород и его преимущества

Добыча золотого водорода оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с добычей нефти или природного газа. В отличие от традиционных методов, добыча золотого водорода не требует применения таких экологически разрушительных технологий, как гидроразрыв пласта. Золотой водород также постоянно воспроизводится в природных процессах, например, благодаря химическим реакциям между водой и железом в его окисленной форме.

Кроме того, золотой водород может быть использован в качестве основного источника энергии, который не только поможет бороться с глобальным потеплением, но и обеспечит долгосрочную устойчивость мировой энергетики.

Будущее золотого водорода

Сейчас ученые пытаются найти экономически выгодный способ добычи золотого водорода. Если им удастся решить этот вопрос, золотой водород может значительно изменить энергетическую индустрию, став серьезным конкурентом таким источникам энергии, как солнечные панели и ветряки. Ожидается, что в ближайшие десятилетия этот источник станет важной частью мировой энергетической картины.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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