PostNord закрывает 400-летнюю службу: какой будет почта в Дании после 2025 года

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Датская государственная почтовая служба PostNord объявила, что в конце 2025 года она прекратит доставку писем. Снижение объема почтовых отправлений на 90% с начала тысячелетия стало главной причиной такого решения. Это закроет 400-летнюю почтовую службу в стране и приведет к потере 1500 рабочих мест в почтовых отделениях, сообщает BBC.

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С июня 2025 года в Дании начнется поэтапное закрытие 1500 почтовых ящиков. Министр транспорта Томас Даниэльсен попытался успокоить жителей, заявив, что несмотря на прекращение доставки писем, почтовая служба продолжит работать для посылок, а рынок как писем, так и посылок останется свободным.

Проблемы с почтовым трафиком по всей Европе

Закрытие службы в Дании — не единственный случай в Европе. Почтовые службы на континенте сталкиваются с аналогичными проблемами. В Германии Deutsche Post также объявила о сокращении 8000 рабочих мест, заявив, что будет следовать "социально ответственному" подходу.

Дания — одна из самых цифровизированных стран в мире

Дания активно использует цифровые технологии, и почта здесь не исключение. Почти все банковские операции, счета и даже взаимодействие с органами власти происходят через интернет.

Почтовый оборот в стране с начала тысячелетия сократился с 1,4 млрд до 110 млн отправлений. Это решение, в первую очередь, затронет пожилых людей, поскольку около 271 000 датчан по-прежнему используют традиционную почту. Однако 95% населения уже перешли на цифровую почту.

Финансовые трудности PostNord и новые законы

Компания PostNord сталкивается с финансовыми трудностями и уже понесла убытки в прошлом году. Новый почтовый закон, вступающий в силу в 2024 году, открыл рынок для частных компаний и отменил налоговые льготы для почтовых отправлений, что увеличивает почтовые расходы. Генеральный директор PostNord Denmark Ким Педерсен объяснил, что когда стоимость отправки письма составляет 29 датских крон (около 4,20 доллара США), падение почтового трафика становится неизбежным.

В будущем компания сосредоточится на доставке посылок. При этом почтовые марки, приобретенные в 2023 и 2024 году, можно будет вернуть в 2026 году. ПостNord продолжает свою деятельность также в Швеции, где 40% ее акций принадлежат датскому государству, а 60% — шведскому.

Уточнения

PostNord Danmark (до 2016 — Post Danmark A/S; в прошлом Post & Telegrafvæsenet) — крупнейший почтовый оператор в Дании.



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