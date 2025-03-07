Литовская разведка заявила, что транзит удобрений из Белоруссии создаёт угрозу нацбезопасности

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В докладе департамента государственной безопасности Литвы говорится о том, что возобновление транзита белорусских удобрений через литовскую территорию создало бы угрозу национальной безопасности страны, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Литвы

По оценке разведки, экспорт белорусских удобрений и другой продукции через Литву может быть использован режимом Александра Лукашенко в политических целях. Кроме того, существует вероятность, что Кремль попытается воспользоваться белорусскими бизнес-сделками в Литве для своих интересов.

Напомним, что ранее литовские железные дороги перевозили около 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год на экспорт через порты страны. Однако с 1 февраля 2022 года Литва запретила транзит продукции из Белоруссии.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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