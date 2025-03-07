Маск теряет миллиарды: растущая непопулярность сказывается на бренде

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Состояние Илона Маска резко уменьшилось на 121 миллиард долларов после пика в декабре.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Из-за падения акций Tesla генеральный директор потерял 8,8 миллиарда долларов только в четверг, что уменьшило его чистый капитал до 342 миллиардов долларов, тогда как три месяца назад он составлял 464 миллиарда долларов.

Акции компании упали на фоне снижения индекса S&P 550 на 1,78% после введения президентом Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики, что напугало инвесторов. Маск заработал большую часть своего состояния на активе Tesla, и после выборов Трампа в ноябре акции компании резко выросли, достигнув отметки в 479 долларов, но теперь торгуются за 261 доллар.

Китай является важным рынком для Tesla, и компания зависит от импорта деталей из Канады. Финансовый директор Tesla уже предупреждал о негативных последствиях тарифов для бизнеса.

Несмотря на потери, Маск по-прежнему на 78 миллиардов долларов богаче, чем в день выборов, благодаря своим другим компаниям, таким как SpaceX и xAI, и остается самым богатым человеком в мире. Чтобы потерять лидерство, ему нужно расстаться с 116 миллиардами долларов.

Помимо падения фондового рынка, бренд Tesla также пострадал от антипатий к Маску, что повлияло на продажи. По данным Electrek, в Европе произошел резкий спад продаж автомобилей Tesla: в Германии на 71%, в Норвегии на 45%, во Франции на 44% и в Испании также на 44%, пишет independent.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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