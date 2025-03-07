Судьба банкнот в 500 евро: постепенно выведут из обращения

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Старые банкноты становятся недействительными, когда поступают новые. Вывод банкноты из обращения обычно занимает несколько месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евро

Последствия этого процесса включают утрату номинальной стоимости банкноты и приобретение ею коллекционной ценности, особенно если она редкая. Например, банкноты в 500 евро могут стать весьма ценными для коллекционеров.

Из-за своей малой активности банкноты в 500 евро практически не печатаются. Они будут постепенно выводиться из обращения.

Однако переход на другую валюту, как это произошло с итальянской лирой в 2001 году, может негативно сказаться на экономике страны. Тогда курс обмена составлял 1936,27 лир за евро. Это существенная разница между валютами. Процесс обмена национальной валюты Италии на евро растянулся почти на 10 лет, пишет coronahotelrivazzurra.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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