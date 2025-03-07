Gold Bar Asia Award: международная премия, объединившая лучшие проекты СНГ и Восточной Европы

6:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

27 декабря 2024 года в Астане состоялось вручение престижной международной премии Gold Bar Asia Award.

Фото: Фото из личного архива Айсына Сагди Организатор премии Gold Bar Asia Award Айсын Сагди

Мероприятие собрало ведущих профессионалов из различных отраслей, включая бизнес, инвестиции, IT/Web, бьюти-индустрию и искусство. Премия становится все более значимой для стран СНГ и Восточной Европы, охватывая участников из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы, Украины и других государств.

Gold Bar Asia Award направлена на выявление и поощрение выдающихся достижений в различных отраслях. В рамках премии были вручены награды в нескольких ключевых категориях: бизнес и инвестиции (за выдающиеся успехи в управлении компаниями и финансировании перспективных проектов), IT и WEB (за внедрение цифровых инноваций и развитие онлайн-платформ, индустрия красоты (за высокий уровень сервиса и новаторские подходы), а также искусство (за оригинальность и культурный вклад в общество).

Премия проходит в несколько этапов: прием заявок на участие, составление списка номинантов, и наконец, голосование и церемонию награждения победителей.

Лауреаты

В этом году в числе лауреатов оказались как молодые, амбициозные стартапы, так и признанные лидеры рынка. Особое внимание жюри уделяло инновациям, качеству работы и влиянию проектов на развитие отраслей.

Например, награду "Бизнес-логист года" получил известный бизнесмен Жубаныш Мустафин за его вклад в развитие логистической отрасли. Благодаря его трудам сотни компаний смогли повысить эффективность поставок.

Жубаныш Мустафин поделился с нами своими впечатлениями после победы: "Получить эту награду — для меня подтверждение, что я двигаюсь в правильном направлении. Особенно приятно, что судьи были действительно вовлечены в процесс и оценивали не только цифры и показатели, но и мой подход к делу. Спасибо команде, клиентам и, конечно, премии Gold Bar Asia Award за это признание!"

Также среди других лауреатов премии в этом году:

Эльмира Абакаева — "Дизайнер года";

Айдана Утебалиева — "Женщина-предприниматель года";

Айдана Жусупова — "Лучший мастер по ногтевому сервису";

Алина Бурцева — "Лучший косметолог";

Индира Избасарова — "Прорыв года";

Ардак Султанова — "Лучший SMM специалист".

Церемония предоставила участникам уникальную возможность укрепить свой личный бренд, расширить деловые связи и открыть новые перспективы.

Экспертная комиссия

Премия особенно славится своим строгим, но профессиональным экспертным советом. В его число, например, вошел Сунгат Болатов — один из лучших UX/UI-дизайнеров Казахстана, который создает пользовательские интерфейсы для ведущих мировых корпораций. Сунгат признался, что участие в жюри для него — это ценнейший опыт: "Честно, быть в жюри — это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мы спорили, потому что иногда хотелось наградить сразу нескольких человек в одной номинации. Но в этом и суть премии — выбрать лучших из лучших. Я увидел столько талантливых людей, что и сам вдохновился их идеями".

Также в число почетных судей вошла Ару Сагиева — бизнес-предприниматель из Казахстана в сфере образования. Девушка внесла большой вклад в развитие образовательных проектов. Она создает доступные и эффективные инструменты для обучения, которые помогают людям приобретать новые знания и навыки. Ару поделилась своими впечатлениями после премии: "Судейство — это огромная ответственность. Когда ты видишь, сколько людей вложили силы и душу в свою работу, хочется отметить каждого. Но главное, что этот конкурс — не только про победу, а про возможность заявить о себе на международном уровне, найти новых партнеров, обменяться опытом. Причем для нас всех, и для судей тоже".

Другой участник коллегии экспертов — Жанара Сурапбергенова. Она признана лидером в бьюти-индустрии, активно развивает собственный бизнес и помогает другим мастерам выйти на новый уровень, обучая их передовым техникам и подходам.

"Было здорово видеть, как люди горят своим делом, как они волнуются, выходя на сцену, и как радуются, когда слышат свое имя среди победителей. Я горжусь, что была частью этого события", — рассказала Жанара.

Предприниматель в сфере логистики из России, Иван Ягодкин, тоже оценивал конкурсантов. Он активно внедряет современные технологии и разрабатывает эффективные схемы доставки, что делает его одним из ведущих специалистов в своей области. "Это для меня далеко не первое судейство. Но впервые я вижу такое количество талантов. Судить было непросто, потому что каждый номинант заслуживал внимания", — поделился Иван.

Также в число почетных судей вошли:

Султан Далипов — бизнесмен и бизнес-коуч из Казахстана;

Марина Балтаг — предприниматель в бьюти-индустрии и косметолог из Молдовы;

Индира Жайнакова — бизнес-предприниматель в бьюти-сфере из Казахстана;

Максат Бектибаев — IT предприниматель, основатель стартапа "Beksar".

Международный статус мероприятия подчеркнули не только участники, но эксперты из разных стран, что способствовало обмену опытом и укреплению профессиональных связей на глобальном уровне.

Gold Bar Asia Award: премия-трендсеттер

По мнению организаторов премии, ежегодное вручение Gold Bar Asia Award становится мотивацией для предпринимателей. И речь идет не только о самой награде, но и в целом о профессиональном росте.

С каждым годом премия набирает все большую популярность в странах СНГ, и ее влияние на индустрию и бизнес-сообщество продолжает расти. Каждая церемония становится уникальной платформой для обмена опытом, презентации инновационных идей и установления деловых связей.

Gold Bar Asia Award укрепляет свой международный статус, объединяя талантливых профессионалов и способствуя развитию разных отраслей, открывая участникам новые возможности для карьерного роста.

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