В долгах как в шелках! США не избежать экономического сердечного приступа

Миллиардер Рэй Далио выразил обеспокоенность состоянием экономики США, предсказывая возможный "экономический сердечный приступ" в ближайшие три года, если администрация Дональда Трампа не начнет активно сокращать дефицит, который сейчас составляет около 7,5% от ВВП.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Он сравнил увеличение долгов с накоплением бляшек в системе кровообращения. Говоря о росте государственного долга с 2000 года более чем в три раза до 36,2 триллиона долларов, он отметил, что годовой дефицит на 2024 финансовый год превысит 1800 миллиардов долларов, что усугубляет ситуацию.

Далио провел параллели между нынешней экономической ситуацией и прошлыми кризисами, как стагфляция 1970-х и Великая депрессия 1930-х годов. Он предупредил, что без корректирующих действий США могут столкнуться с высокими темпами инфляции и низким экономическим ростом. Чтобы избежать этого, он предложил сократить дефицит до 3% ВВП через налоговые корректировки и сокращение государственных расходов.

Растут также опасения по поводу возможного сокращения ВВП в первом квартале 2025 года на 1,5% по данным индикатора GDPNow от Федеральной резервной системы Атланты, что является резким изменением по сравнению с прежними прогнозами роста на 2,3%. Это связано с растущим торговым дефицитом, который достиг рекордных 153,3 миллиарда долларов, и снижением потребительских расходов, пишет wallstreetitalia.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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