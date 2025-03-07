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Мэр Ялты о виноделии: Венесуэла интересуется крымскими напитками

Экономика

Мэр Ялты Янина Павленко, ранее возглавлявшая винзавод "Массандра", в ходе своего рабочего визита в Латинскую Америку сообщила, что "Массандра" и другие крымские винодельни хорошо известны в Каракасе (Венесуэла).

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Однако видела ли она это своими глазами, информации нет. Павленко отметила, что ей стало известно о высоком уровне признания продукции "Массандры" среди местных жителей, но не объяснила, как она это узнала, пишет argumenti.ru.

При этом она не упомянула о знакомстве крымчан с венесуэльскими товарами и ограничилась общими фразами о том, что латиноамериканская страна славится своими какао-бобами, которые экспортируются в Россию наряду с фруктами и морепродуктами.

Кроме того, Павленко сообщила об открытии министерства противодействия западным санкциям в Венесуэле и добавила, что "нам есть чему учиться друг у друга".

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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