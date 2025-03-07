Судебные приставы России требуют с Meta* более 67 млн рублей

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Судебные приставы России начали процесс взыскания с американской компании Meta* более 67,1 миллиона рублей задолженности.

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Эта сумма включает в себя пять различных исполнительных производств, пишет "Царьград" со ссылкой на ТАСС.

Четыре из них связаны с неуплатой исполнительных сборов на общую сумму 1 190 000 рублей. Пятая часть взыскания касается иска бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова, который требует 65 918 453 рубля за ущерб от несправедливой блокировки его аккаунта в Facebook**.

Хохлов подал иск в суд 22 сентября 2021 года, утверждая, что его аккаунт был заблокирован из-за созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил иск и присудил футболисту 65 671 000 рублей.

Дмитрий Хохлов играл за сборную России с 1996 по 2005 год, участвовал в чемпионате Европы 1996 года и чемпионате мира 2002 года, сыграв 53 матча и забив шесть голов.

*Meta признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

**Facebook принадлежит Meta, запрещен в РФ

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