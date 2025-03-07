Дождалась! Молдавию приняли в Единую зону платежей в евро

Молдавия официально вступила в Единую зону платежей в евро (SEPA), пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Об этом сегодня, 7 марта, объявил Нацбанк, назвав это "историческим" событием. Присоединение к SEPA подтверждает готовность страны соответствовать высоким европейским финансовым стандартам и обеспечит гражданам и компаниям доступ к быстрой и безопасной системе платежей с низкими или отсутствующими комиссиями.

До этого международные переводы в евро стоили молдавским гражданам от 20 до 200 евро, а теперь они могут обходиться в 1-2 евро или даже 50 евроцентов. Молдавские компании теперь смогут проводить сделки в евро по правилам ЕС, без дополнительных затрат и задержек. По прогнозам, это сэкономит стране около 12 миллионов евро в год, а в будущем — до 20 миллионов евро.

Премьер-министр Дорин Речан отметил, что это решение приближает Молдавию к Евросоюзу и его экономическим возможностям.

Напомним, что Нацбанк подал заявку на вступление в SEPA 30 января 2024 года. С 2 января 2025 года евро стала базовой валютой для определения официального курса молдавского лея, замещая доллар США, что также должно уменьшить валютные колебания и снизить обменные расходы.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове. Евро также является национальной валютой ещё 4 государств и 8 особых территорий ЕС.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.