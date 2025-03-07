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Трюдо раскрыл главный козырь Канады в торговой войне с США

0:59
Экономика

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны намерено добиться полной отмены тарифов, введённых США на канадские товары.

Джастин Трюдо
Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джастин Трюдо

"Наш приоритет — продолжать активно работать над отменой этих тарифов. Между Канадой и США не должно быть торговых барьеров", — подчеркнул Трюдо.

Он также призвал граждан поддерживать отечественного производителя и покупать канадские товары, пока продолжается торговое противостояние с Вашингтоном. По словам премьер-министра, Канада отменит ответные пошлины только после того, как США сделают то же самое.

Тарифы были введены в соответствии с указом Дональда Трампа от 1 февраля. С 4 марта США повысили пошлины на товары из Канады и Мексики до 25%, а тарифы на китайскую продукцию увеличились с 10% до 20%. В ответ Канада ввела аналогичные меры.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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