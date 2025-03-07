Доллар под давлением? Евро готовится к восходящему тренду

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики Bank of America выделили закономерности в индексе доллара США (DXY), которые могут предвещать рост стоимости евро.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Недавно евро достиг отметки 1,02 и сформировал восходящую модель. В среднесрочной перспективе DXY может упасть до двухлетних минимумов, в то время как евро может вырасти до уровня 1,12.

Если ситуация с евро будет аналогична тому, что было в 2017 году, возможен рост на 17-21%, что может привести к появлению простой скользящей средней (SMA) около 1,20. Долгосрочная поддержка DXY определена в диапазоне 97.

Этот сценарий открывает интересные возможности для инвесторов на валютном рынке, особенно для тех, кто следит за паритетом евро и доллара.

Однако важно помнить о нестабильности финансовых рынков и относиться к прогнозам с осторожностью, учитывая связанные риски и глобальную экономическую ситуацию, пишет es.investing.

Уточнения

Парите́т (от лат. paritas «равенство») — равенство взаимоотношений двух или более сторон по каким-либо параметрам.



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