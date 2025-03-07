Не верьте своим глазам! За 2-долларовую банкноту можно получить до 20 тыс. долларов

За некоторые редкие 2-долларовые банкноты коллекционеры готовы заплатить до 20 000 долларов.
Эти банкноты появились в 1862 году с портретом Александра Гамильтона, но с 1869 года на них изображен Томас Джефферсон. По поверьям, 2-долларовая банкнота считается символом удачи.
Однако не все 2-долларовые банкноты имеют высокую ценность. Чтобы оценить их стоимость, нужно обратить внимание на три ключевых аспекта:
Более старые банкноты, особенно те, что были выпущены до 1920-х годов, стоят дороже. Например, банкноты 1918 года могут начинаться с 80-100 долларов, тогда как более новые обычно стоят лишь немного больше номинала.
Номер на банкноте имеет большое значение. Например, серийный номер "1" на 2-долларовой банкноте 1976 года может оцениваться в 20 000 долларов и более. Особую ценность представляют так называемые "твердые номера" (например, 888888888888) и "лестничные номера" (например, 123456789).
Банкноты в хорошем состоянии ценятся выше, чем мятые или порванные. Как и другие коллекционные предметы, их можно классифицировать и инкапсулировать для лучшего хранения, пишет eluniverso.
Если у вас в руках 2-долларовая банкнота, проверьте её внимательно
Купюра банкнота — бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например «зарплату выплатили купюрами по 100 рублей».
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