Не верьте своим глазам! За 2-долларовую банкноту можно получить до 20 тыс. долларов

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

За некоторые редкие 2-долларовые банкноты коллекционеры готовы заплатить до 20 000 долларов.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оплата наличными

Эти банкноты появились в 1862 году с портретом Александра Гамильтона, но с 1869 года на них изображен Томас Джефферсон. По поверьям, 2-долларовая банкнота считается символом удачи.

Однако не все 2-долларовые банкноты имеют высокую ценность. Чтобы оценить их стоимость, нужно обратить внимание на три ключевых аспекта:

Дата купюры

Более старые банкноты, особенно те, что были выпущены до 1920-х годов, стоят дороже. Например, банкноты 1918 года могут начинаться с 80-100 долларов, тогда как более новые обычно стоят лишь немного больше номинала.

Серийный номер

Номер на банкноте имеет большое значение. Например, серийный номер "1" на 2-долларовой банкноте 1976 года может оцениваться в 20 000 долларов и более. Особую ценность представляют так называемые "твердые номера" (например, 888888888888) и "лестничные номера" (например, 123456789).

Состояние сохранности

Банкноты в хорошем состоянии ценятся выше, чем мятые или порванные. Как и другие коллекционные предметы, их можно классифицировать и инкапсулировать для лучшего хранения, пишет eluniverso.

Если у вас в руках 2-долларовая банкнота, проверьте её внимательно

Уточнения

Купюра банкнота — бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например «зарплату выплатили купюрами по 100 рублей».





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