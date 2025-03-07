$200 000 коту под хвост: почему Apple уничтожила 7 000 революционных компьютеров Lisa

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 1983 году Apple представила революционный для своего времени компьютер — Apple Lisa. Оснащённая графическим интерфейсом и мышью, модель могла изменить рынок. Однако высокая стоимость и технические недостатки привели к провалу продаж, сообщает Mac-History.

Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Apple Store в Америке

Lisa оказалась перегруженной технологиями, её компактная конструкция вызывала перегрев, а цена в $9 995 делала устройство недоступным для большинства покупателей. В то же время более доступный IBM PC 5150 стремительно набирал популярность.

Из-за слабых продаж тысячи устройств оказались на складах. В конце 1980-х предприниматель Боб Кук попытался спасти Lisa, вложив $200 000 в модернизацию модели. Однако в 1989 году Apple внезапно отозвала все оставшиеся экземпляры и уничтожила 7 000 компьютеров, похоронив их на свалке в Юте.

Компания не объяснила свой шаг, но эксперты предполагают, что причиной могли стать защита бренда, контроль над экосистемой продуктов и фокус на линейке Macintosh. Эта история долго оставалась в тени, пока в 2023 году не была освещена в документальном фильме The Verge.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.



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