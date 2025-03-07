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Белоруссия и Россия объединяют усилия в производстве беспилотников

1:16
Экономика

В Белоруссии планируется строительство завода по производству беспилотных авиационных систем, который сможет выпускать до 100 тыс. единиц в год, сообщает EADaily.

БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg
БПЛА

Об этом стало известно 6 марта во время визита Александра Лукашенко на выставку новейших российских беспилотников.

Заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин отметил, что завод будет сосредоточен на производстве всех ключевых компонентов, что является важным шагом к обеспечению суверенитета страны. Он подчеркнул значимость наличия собственных производств для экономики и безопасности Беларуси, а также выразил надежду на использование российских технологических разработок.

Орешкин также добавил, что применение единой технологической платформы позволит повысить экономическую эффективность, упростить производство и разработку новых моделей. Завод будет полностью локализован и будет работать в связке с аналогичными предприятиями в России и других странах. Строительство завода планируется завершить в течение года.

Сейчас белорусская сторона и российские коллеги обсуждают детали, такие как место размещения завода и другие параметры. 

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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