Где начинается качество кофе? Погружаемся в процесс созревания зёрен

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Период с января по апрель, достигающий своего пика примерно через 150 дней после цветения кофейных деревьев, характеризуется формированием и развитием плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зерна Арабики

По словам исследовательницы Ванессы Фигейредо из Компании сельскохозяйственных исследований Минас-Жерайс (Бразилия), именно в это время происходит "знаменитое наполнение зерна". Растение активно обменивается питательными веществами, которые идут на образование зерен, что гарантирует их качество и высокую доходность для фермеров.

Хорошее развитие плодов на этом этапе приводит к более равномерным, правильного размера зернам с высоким содержанием сахаров — основными факторами, определяющими высокое качество кофе. Ванесса подчеркивает важность правильного ухода, культурных практик и питания растений в этот период.

Зерна требуют значительного количества питательных веществ и углеводов, и их недостаток может негативно сказаться на растениях, так как плоды накапливают большую часть производимой энергии. Правильное питание способствует развитию здоровых зерен и снижению стресса у растений.

Влияние погоды, в частности, наличие дождей и правильное распределение влаги, играет критическую роль. Для тех, кто использует орошение, необходимо учитывать потребности культуры и температуру окружающей среды.

Растение использует влагу из почвы для поглощения и транспортировки питательных веществ к зернам. Неправильное управление орошением или отсутствие осадков затрудняет заполнение зерна, что может привести к потерям дохода, увеличению процента некачественных плодов и дефектов, а также замедлению цикла созревания.

Высокие температуры могут негативно повлиять на фотосинтез и обменные процессы, замедляя развитие плодов и снижая качество заполнения зерна, пишет noticiasagricolas.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.



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