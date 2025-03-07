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Как компании контролируют удалённо работающих сотрудников

2:32
Экономика

Исследование Массачусетского технологического института (США) показало, что 80% компаний осуществляют мониторинг удаленных или гибридных сотрудников.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Для этого используются специализированные программы, которые могут отслеживать онлайн-активность, местоположение и поведение сотрудников, включая нажатия клавиш и интонацию, зачастую без их ведома.

Брент Касселл, вице-президент Gartner Research, отметил, что доверие между работниками и работодателями подорвано: только 52% сотрудников доверяют своим организациям, в то время как 63% работодателей доверяют своим работникам. По оценкам Gartner, 71% сотрудников сейчас находятся под цифровым наблюдением, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Касселл также указал, что удаленное наблюдение быстро становится многомиллиардным рынком.

Данные от Owl Labs показывают, что почти половина сотрудников (46%) заявили, что их работодатели увеличили использование программного обеспечения для отслеживания.

Генеральный директор Owl Labs Фрэнк Вайшаупт подчеркнул, что мониторинг подрывает доверие и влияет на отношения между руководителями и сотрудниками. 92% сотрудников ценят поддержку от руководства почти так же высоко, как и зарплату, и в 2025 году важность таких "боссов с зеленым флагом" вырастет.

Проблемы с управлением, особенно в отношении сотрудников поколения Z, могут привести к негативной огласке в социальных сетях. Более трети работников в США, включая 48% сотрудников поколения Z, жаловались на свою работу в интернете.

Согласно отчету ExpressVPN, 74% работодателей используют инструменты онлайн-мониторинга, а 67% применяют биометрические системы, такие как распознавание лиц. Эти данные подтверждаются исследованием New York Times, которое показало, что восемь из десяти крупнейших частных компаний в США отслеживают производительность сотрудников.

Хотя корпоративные менеджеры продолжают использовать системы мониторинга, только 42% руководителей HR-отделов согласны с тем, что их организация доверяет сотрудникам. Касселл сравнил наблюдение за взрослыми в крупных компаниях с подходом, применяемым к школьникам, пишет computerworld.

Уточнения

Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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