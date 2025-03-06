Для мигрантов-нелегалов искали фиктивных жён — пресечена деятельность преступного сообщества

В Ростовской области сотрудники УФСБ России пресекли деятельность канала незаконной миграции граждан одной из стран Закавказья.
Двое мужчин помогали иностранцам легализоваться в России через фиктивные браки, сообщает rostovgazeta.ru.
Как установило следствие, организаторами схемы были россиянин и иностранец, имеющий вид на жительство. Они предлагали девушкам 25 тысяч рублей за фиктивное замужество с мигрантами, чтобы те смогли получить право на легальное пребывание в стране.
Стоимость одного фиктивного брака составляла 100 тысяч рублей. Из этой суммы невеста получала четверть, а оставшиеся деньги делились между организаторами.
На двух мужчин уже возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Сейчас следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области за последнее время было выявлено более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов.
Миграция населения — перемещения населения, связанные с переменой места жительства.
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