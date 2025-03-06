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Для мигрантов-нелегалов искали фиктивных жён — пресечена деятельность преступного сообщества

1:09
Экономика

В Ростовской области сотрудники УФСБ России пресекли деятельность канала незаконной миграции граждан одной из стран Закавказья. 

Обручальные кольца
Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обручальные кольца

Двое мужчин помогали иностранцам легализоваться в России через фиктивные браки, сообщает rostovgazeta.ru.

Как установило следствие, организаторами схемы были россиянин и иностранец, имеющий вид на жительство. Они предлагали девушкам 25 тысяч рублей за фиктивное замужество с мигрантами, чтобы те смогли получить право на легальное пребывание в стране.

Стоимость одного фиктивного брака составляла 100 тысяч рублей. Из этой суммы невеста получала четверть, а оставшиеся деньги делились между организаторами.

На двух мужчин уже возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Сейчас следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за последнее время было выявлено более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов.

Уточнения

Миграция населения — перемещения населения, связанные с переменой места жительства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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