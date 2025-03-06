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Европейскому автопрому дадут глоток свежего воздуха

1:28
Экономика

Европейская автомобильная промышленность оказалась в условиях шторма из-за новых требований к уровню вредных выбросов.

Завод Tesla в Германии
Фото: wikimedia.org by Michael Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Завод Tesla в Германии

Производители могут столкнуться с миллиардными штрафами, если не будут соблюдать новые ограничения на выбросы CO2, которые вступят в силу в середине этого года.

Согласно новому регламенту, максимальный уровень выбросов должен составлять 95 г/км, и за каждый грамм сверх этого лимита производители будут платить 95 евро штрафа за каждую проданную машину. Например, если продано 3 миллиона автомобилей и превышение составит 7 граммов, штраф составит почти 2 миллиарда евро.

Однако Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен предложила три года "временного окна", в течение которого производители смогут адаптироваться к новым требованиям. Это решение должно дать производителям возможность достигнуть целевых показателей выбросов, первоначально установленных на этот год.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что цели остаются прежними, но новая мера предоставит промышленности дополнительный "глоток свежего воздуха" и ясность.

Тем не менее, этот случай подчеркивает проблему недальновидности политических решений, из-за которых значительное бремя ложится на производителей: необходимость изменения курса уже обернулось миллиардами убытков, пишет carmarket.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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