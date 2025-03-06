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Накопительную часть пенсии россиянам вернут— как разморозка средств изменит рынок НПФ

1:36
Экономика

Возврат замороженных пенсионных накоплений может стать серьезным стимулом для развития программы долгосрочных сбережений и значительно повлиять на рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Такое мнение выразила председатель Совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова, пишут "Известия".

По словам эксперта, возврат накоплений россиянам позволит не только восстановить доступ к их средствам, но и создаст дополнительные возможности для притока новых вложений в пенсионные фонды.

Она подчеркнула, что, несмотря на активное заключение договоров по программе долгосрочных сбережений, значительная часть этих средств — это переводы из системы обязательного пенсионного страхования.

Ранее стало известно, что россияне смогут разово получить до 412 тысяч рублей из своих накоплений, однако эксперты подчеркивают, что важно не только вернуть деньги, но и создать новые механизмы пополнения пенсионных фондов.

Напомним, что с 2014 года накопительная часть пенсии в России заморожена. Это означает, что 6% от зарплаты граждан перенаправляются не в накопительную часть, а в страховую, из которой выплачиваются текущие пенсии. До заморозки у россиян была возможность самостоятельно выбирать, куда направлять эти отчисления.

Возврат замороженных пенсионных накоплений, по мнению специалистов, может повысить доверие к пенсионной системе и простимулировать развитие программ долгосрочных сбережений.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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