Безопасность прежде всего! Евросоюз перенаправляет средства на оборонные нужды

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз предложил мобилизовать около 800 миллиардов евро для укрепления оборонной индустрии Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению ЕС.

В рамках этого плана странам-членам будет предоставлено больше фискального пространства для инвестиций в оборону — выделяется 150 миллиардов евро на займы. Также планируется мобилизация частного капитала для поддержки этих инвестиций. Новая стратегия направлена на улучшение оборонительных способностей стран блока.

Упор будет сделан на поощрение более тесного сотрудничества между государствами-членами в сфере оборонной продукции, и увеличение бюджетов стран на оборону до 1,4% от ВВП может привести к генерации до 800 миллиардов евро за четыре года.

ЕС готов взять на себя свои обязательства в сфере безопасности и обороны, передает frognews.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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