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Курс на импортозамещение: список параллельного импорта станет меньше

Минпромторг заявил о сокращении перечня товаров для параллельного импорта
Экономика
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Минпромторг России планирует сократить список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Основные изменения затронут категории косметики и бытовой химии, где отечественные производители уже достигли значительных успехов. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушков.

Сингапур
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сингапур

Проект приказа, закрепляющий новые правила, находится на финальной стадии согласования и может быть подписан до конца марта. Чекушков подчеркнул, что цель корректировок — постепенно исключать из перечня те товары и бренды, которые теперь производятся внутри страны. Это позволит поддержать локальных изготовителей и снизить зависимость от импорта.

Особое внимание уделяется отраслям химической промышленности. В министерстве отмечают, что сокращение списка не будет единовременным: процесс затронет только те позиции, где российские предприятия доказали свою конкурентоспособность. Для остальных категорий режим параллельного импорта сохранится.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт - ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть "параллельно" официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем. Такие товары часто называют товарами "серого рынка". Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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