Дональд Трамп стремится заключить крупное соглашение с Саудовской Аравией и Россией для увеличения добычи нефти, чтобы предотвратить резкий рост инфляции в США, который может быть вызван торговой войной с Китаем, Европой, Канадой и Мексикой.
Стратегия Трампа заключается в восстановлении отношений с Саудовской Аравией, которая дистанцировалась от США, и избегании прямой конфронтации с Россией. В рамках недавних переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, ключевым моментом стало обсуждение нефти, поскольку США, Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие мировые производители нефти.
Владимир Путин недавно призвал к переговорам между тремя странами для обсуждения глобальных энергетических рынков. Россия и Саудовская Аравия уже активно сотрудничают в рамках ОПЕК+.
Трамп также говорил с Путиным о вопросах энергетики и призывал Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. Однако для успешного соглашения между этой "большой тройкой" необходимо, чтобы Саудовская Аравия и Россия согласились действовать против своих экономических интересов.
Трамп в своих предвыборных обещаниях объявил о необходимости снижения цен на энергоносители для поддержки экономической ситуации в США, одновременно планируя увеличить экспорт нефти и газа из страны для сокращения торгового дефицита.
Тем временем, администрация Трампа ужесточает давление на Венесуэлу и Иран, отменяя разрешения на добычу венесуэльской нефти и усиливая санкции против Ирана, что также влияет на напряженный мировой нефтяной рынок.
Международное энергетическое агентство отмечает, что профицит мирового рынка нефти останется ограниченным, и сокращение поставок на 1,5 миллиона баррелей в день может привести к росту цен на нефть, пишет transitionsenergies.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.
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Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.