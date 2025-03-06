Нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией — Трамп ищет союзников в борьбе с инфляцией в США

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп стремится заключить крупное соглашение с Саудовской Аравией и Россией для увеличения добычи нефти, чтобы предотвратить резкий рост инфляции в США, который может быть вызван торговой войной с Китаем, Европой, Канадой и Мексикой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Стратегия Трампа заключается в восстановлении отношений с Саудовской Аравией, которая дистанцировалась от США, и избегании прямой конфронтации с Россией. В рамках недавних переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, ключевым моментом стало обсуждение нефти, поскольку США, Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие мировые производители нефти.

Владимир Путин недавно призвал к переговорам между тремя странами для обсуждения глобальных энергетических рынков. Россия и Саудовская Аравия уже активно сотрудничают в рамках ОПЕК+.

Трамп также говорил с Путиным о вопросах энергетики и призывал Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. Однако для успешного соглашения между этой "большой тройкой" необходимо, чтобы Саудовская Аравия и Россия согласились действовать против своих экономических интересов.

Трамп в своих предвыборных обещаниях объявил о необходимости снижения цен на энергоносители для поддержки экономической ситуации в США, одновременно планируя увеличить экспорт нефти и газа из страны для сокращения торгового дефицита.

Тем временем, администрация Трампа ужесточает давление на Венесуэлу и Иран, отменяя разрешения на добычу венесуэльской нефти и усиливая санкции против Ирана, что также влияет на напряженный мировой нефтяной рынок.

Международное энергетическое агентство отмечает, что профицит мирового рынка нефти останется ограниченным, и сокращение поставок на 1,5 миллиона баррелей в день может привести к росту цен на нефть, пишет transitionsenergies.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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