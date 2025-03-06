"Росатом" о перспективах ИИ: от технологического суверенитета до драйвера отрасли

"Росатом" видит в ИИ драйвер для ренессанса радиоэлектронной отрасли

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

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Евгений Абакумов, директор по цифровым технологиям госкорпорации "Росатом", в ходе конференции АКПО-Конф 2025 обозначил ключевую роль ИИ в развитии отечественной радиоэлектронной отрасли. По его мнению, технологии искусственного интеллекта способны стать драйвером для преодоления текущих вызовов, включая необходимость укрепления технологического суверенитета.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Вызовы и стратегический выбор

Абакумов отметил, что Россия стоит перед выбором: продолжать сотрудничество с зарубежными партнёрами в сфере микроэлектроники или развивать собственные решения. Последний вариант, хотя и требует значительных усилий, может обеспечить долгосрочную конкурентоспособность. Особое внимание он уделил инфраструктурным пробелам — именно в этой области, по его словам, стране предстоит наверстать отставание.

ИИ: между возможностями и рисками

Несмотря на оптимизм, представитель "Росатома" предупредил о важности глубокого понимания технологий. Слепое доверие к алгоритмам, принимающим решения без прозрачности их работы, может привести к потере контроля. "Задача не только в разработке ИИ, но и в сохранении экспертизы, позволяющей анализировать и корректировать его действия", — подчеркнул Абакумов.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.





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