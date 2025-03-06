Интеллектуальная собственность под защитой: "Макфа" пресекла плагиат в Китае

Суд в Китае на стороне "Макфы": производители контрафактной лапши оштрафованы

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фото: commons.wikimedia.org by Zeliotvankaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ "Макфа"

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Российский производитель макаронных изделий "Макфа" одержал победу в судебном разбирательстве против китайских компаний, выпускавших продукцию со схожим оформлением упаковки. Как сообщили в пресс-службе компании, суд обязал ответчиков прекратить производство и продажу китайской лапши "Максим", дизайн которой нарушал авторские права бренда.

Иск был подан из-за визуального сходства упаковки китайской продукции с фирменным стилем "Макфы". Процесс длился около года, однако точный размер компенсации, взысканной с нарушителей, не раскрывается. В компании подчеркнули, что решение суда подтверждает защиту интеллектуальной собственности на международном уровне.

Победа в КНР стала не единственным резонансным событием для "Макфы". В мае 2024 года Челябинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче активов компании частных лиц в государственную собственность. Детали этого решения также остаются закрытыми для публичного обсуждения.

Уточнения

"Макфа" — российская компания, производитель макаронных изделий, а также муки, круп. Входит в первую пятёрку крупнейших мировых производителей макаронных изделий, доля на российском рынке макаронных изделий — более 23 %.





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