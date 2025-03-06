Искусственная паника? Эксперт спрогнозировала стабильные цены на кофе в России

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Бразилии зафиксирована аномальная засуха, которая привела к предварительной распродаже кофейного урожая по высоким ценам.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Это вызвало беспокойство о возможном повышении стоимости кофе в России. Однако эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью NewsInfo.Ru выразила сомнение в значительном подорожании кофейной продукции на российском рынке.

Она отметила, что засухи и неурожаи происходят регулярно, и трейдеры заранее закупают кофе для страхования рисков, что помогает стабилизировать цены. Тихонова также упомянула, что большая часть кофе, который используется в России, — это зерна прошлых лет. Российские компании предпочитают закупать сырье на биржах, где цены могут подвержены спекуляциям, что не всегда отражает реальную урожайность.

Эксперт сообщила, что на биржах часто продается более дешевое сырье, иногда не предназначенное для элитного потребления. Поэтому она сомневается в том, что цены на кофе сильно возрастут. По её словам, такие ситуации часто возникают перед распродажами на бирже и служат для создания ажиотажа.

Тихонова подчеркнула, что основные объемы кофе поставляются в Россию через биржу, в то время как элитные сорта идут напрямую к ценителям и не оказывают значительного влияния на биржевые цены. Основной объем составляет арабика, а также увеличиваются поставки робусты из Азии.

Тихонова также обратила внимание на то, что потребители часто не знают процент содержания робусты в своем кофе, хоть именно её добавление необходимо для достижения нужного эффекта, так как в робусте кофеина вдвое больше, чем в арабике.

В целом, несмотря на опасения по поводу засухи в Бразилии, Тихонова выражает уверенность, что в России не произойдет существенного повышения цен на кофе благодаря существующим механизмам закупок и особенностям кофейного рынка.

Уточнения

Па́ника пани́ческий стра́х — внезапное чувство страха, настолько сильное, что подавляет логическое мышление. Паника может возникать у отдельных людей или проявляться в больших группах в качестве массовой паники.





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