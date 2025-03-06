Орешкин развеял мифы о потере независимости Белоруссии в рамках интеграции с РФ

Союзная интеграция: Россия и Белоруссия на пороге нового экономического бума

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_River_Svislach_in_Minsk,_Belarus.jpg by Vadim Sazanovich Белоруссия

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Сотрудничество Белоруссии и России в рамках Союзного государства и союзных программ достигло качественно нового уровня экономического взаимодействия. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе встречи с журналистами.

Экономика вместо политических спекуляций

Орешкин опроверг распространявшиеся ранее слухи о возможном ограничении суверенитета Белоруссии, назвав подобные утверждения абсурдными. По его словам, гармонизация законодательства и совместные проекты создают основу для роста инвестиций, расширения рынков и повышения конкурентоспособности обеих стран.

Технологии как драйвер развития

Особый акцент был сделан на технологическом партнёрстве. Замглавы Администрации президента РФ отметил, что совместные разработки, включая беспилотные системы, открывают возможности для прорыва в высокотехнологичных отраслях. В подтверждение этого в Минске состоялась демонстрация новейших российских дронов для президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уточнения

Сою́зное госуда́рство (бел. Саюзная дзяржава) — надгосударственное образование России и Белорусси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.





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