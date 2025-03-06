Прощайте, очереди: РЖД внедряют биометрию для посадки на поезда

Биометрия вместо билетов: как РЖД упрастит посадку в поезд

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фото: commons.wikimedia.org by sergey1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ РЖД

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Компания "Российские железные дороги" запустила закрытые испытания инновационного метода проезда в поезда дальнего следования с использованием биометрических данных. Как сообщил заместитель руководителя компании Евгений Чаркин во время конференции "АКПО-конф", внедрение технологии требует решения ряда правовых и технических вопросов.

Нормативная база и безопасность

По словам представителя РЖД, перед масштабным внедрением необходимо адаптировать законодательство и обеспечить защиту персональной информации пассажиров. Акцент делается на минимизации рисков утечек данных и соблюдении баланса между удобством и конфиденциальностью.

Удобство для путешественников

Ключевая цель проекта — сократить время посадки и упростить процедуру для клиентов. Система позволит отказаться от традиционных билетов, используя распознавание лиц или отпечатки пальцев. Однако точные сроки внедрения пока не озвучены — тестирование проходит в ограниченном режиме.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος "жизнь" и μετρέω - измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин индивид в рамках автоматического распознавания относится только к человеку. Прикладное использование биометрии для автоматического распознавания — частный случай биометрии как биологической статистики. Термин биометрия в области физической и информационной безопасности стал использоваться в 1980-х гг., в 1970-х гг. использовался термин автоматическая идентификация личности.





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