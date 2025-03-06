Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поездки по России стали доступнее: РЖД снизили цены на билеты для детей и подростков
Volkswagen и Rivian создают нечто грандиозное – электромобили будущего на подходе
Печень скажет спасибо: ТОП-10 продуктов для её здоровья
Коты против кошек: кто больше любит валерьянку и почему
Они живут там, где никто не выживет: самые удивительные обитатели пустыни
Война с Польшей — испанский эксперт раскрыл будущее США
Искусственная паника? Эксперт спрогнозировала стабильные цены на кофе в России
Сарик Андреасян раскритиковал оскароносный фильм Анора
Гортензии удивят размером и запахом — в марте нужно сделать всего два важных шага

Работать меньше, но получать столько же — в Исландии воплотили мечту многих

1:56
Экономика

Исландия сделала шаг вперед в организации труда, экспериментируя с 4-дневной рабочей неделей.

Пожилой рабочий на заводе
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой рабочий на заводе

Этот масштабный проект начался в 2015 году и постепенно был принят большинством работников. В отличие от других стран, исландская модель не подразумевает просто перераспределение рабочего времени, а действительно сокращает его без потери зарплаты. 

Этот переход положительно сказался на экономике, благополучии сотрудников и гендерном равенстве, изменив профессиональные привычки и привлекая внимание за пределами страны.

В эксперименте приняли участие 2500 участников, что составило чуть более 1% рабочей силы. Положительные результаты привели к тому, что к 2019 году 90% исландских работников стали работать 36 часов в неделю вместо 40 без сокращения заработной платы. В отличие от других стран, где увеличиваются рабочие часы, Исландия оптимизировала задачи, что обеспечило успешный переход без негативных последствий для экономики.

Кроме того, снижение рабочего времени не привело к снижению продуктивности, а в некоторых сферах она даже выросла, так как сотрудники научились лучше организовывать свое время. Большинство работников отметили, что их жизнь улучшилась, снизился уровень стресса, повысилась мотивация и общее удовлетворение от работы.

Исландский опыт вызвал интерес в других странах, таких как Германия, Испания и Великобритания, где проводятся аналогичные пилотные проекты. Однако не все эксперименты совпадают с исландской моделью. На примере Бельгии видно, что сокращение рабочего времени без реального уменьшения часов оказалось менее успешным, пишет science-et-vie.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова
Еда и рецепты
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Последние материалы
Поездки по России стали доступнее: РЖД снизили цены на билеты для детей и подростков
Volkswagen и Rivian создают нечто грандиозное – электромобили будущего на подходе
Печень скажет спасибо: ТОП-10 продуктов для её здоровья
Коты против кошек: кто больше любит валерьянку и почему
Они живут там, где никто не выживет: самые удивительные обитатели пустыни
Война с Польшей — испанский эксперт раскрыл будущее США
Искусственная паника? Эксперт спрогнозировала стабильные цены на кофе в России
Сарик Андреасян раскритиковал оскароносный фильм Анора
От безобидных слабостей до разрушения души: что скрывает грех чревоугодия
Гортензии удивят размером и запахом — в марте нужно сделать всего два важных шага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.