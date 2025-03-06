Работать меньше, но получать столько же — в Исландии воплотили мечту многих

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исландия сделала шаг вперед в организации труда, экспериментируя с 4-дневной рабочей неделей.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой рабочий на заводе

Этот масштабный проект начался в 2015 году и постепенно был принят большинством работников. В отличие от других стран, исландская модель не подразумевает просто перераспределение рабочего времени, а действительно сокращает его без потери зарплаты.

Этот переход положительно сказался на экономике, благополучии сотрудников и гендерном равенстве, изменив профессиональные привычки и привлекая внимание за пределами страны.

В эксперименте приняли участие 2500 участников, что составило чуть более 1% рабочей силы. Положительные результаты привели к тому, что к 2019 году 90% исландских работников стали работать 36 часов в неделю вместо 40 без сокращения заработной платы. В отличие от других стран, где увеличиваются рабочие часы, Исландия оптимизировала задачи, что обеспечило успешный переход без негативных последствий для экономики.

Кроме того, снижение рабочего времени не привело к снижению продуктивности, а в некоторых сферах она даже выросла, так как сотрудники научились лучше организовывать свое время. Большинство работников отметили, что их жизнь улучшилась, снизился уровень стресса, повысилась мотивация и общее удовлетворение от работы.

Исландский опыт вызвал интерес в других странах, таких как Германия, Испания и Великобритания, где проводятся аналогичные пилотные проекты. Однако не все эксперименты совпадают с исландской моделью. На примере Бельгии видно, что сокращение рабочего времени без реального уменьшения часов оказалось менее успешным, пишет science-et-vie.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.





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