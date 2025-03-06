Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск к Universal Beverage Company

Судебное разбирательство вокруг Universal Beverage Company: иск от Генпрокуратуры зарегистрирован

Иск, поданный Генеральной прокуратурой РФ в адрес компании Universal Beverage Company, поступил в Арбитражный суд города Москвы. Напомним, что активы этой компании, согласно указанию Президента, временно перешли под управление Росимущества.

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

По информации, полученной из судебного зала и переданной ТАСС, Генпрокуратура направила своё заявление в адрес Universal Beverage Company, однако решения по делу пока не приняты.

В числе ответчиков в иске оказались такие лица и организации, как собственник компании Леонид Смирнов, Universal Company 2000 Inc., Росимущество, АО "ВТБ Регистратор", ООО "Промсельхозинвест", "Главпродукт-инвест" и другие структуры.

Предмет и основания предъявленных требований пока не раскрыты в материалах дела.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года активы Universal Beverage Company, ранее входившие в состав российского холдинга "Главпродукт", были переданы во временное управление Росимуществу по указанию Президента.

Уточнения

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