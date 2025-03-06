Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите сад, который цветёт сам по себе? Эти цветы не требуют ухода
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Сфинкс приоткрыл пасть: что нашли в тайной комнате под египетской статуей
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск к Universal Beverage Company

Судебное разбирательство вокруг Universal Beverage Company: иск от Генпрокуратуры зарегистрирован
Экономика

Иск, поданный Генеральной прокуратурой РФ в адрес компании Universal Beverage Company, поступил в Арбитражный суд города Москвы. Напомним, что активы этой компании, согласно указанию Президента, временно перешли под управление Росимущества.

Суд
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суд

По информации, полученной из судебного зала и переданной ТАСС, Генпрокуратура направила своё заявление в адрес Universal Beverage Company, однако решения по делу пока не приняты.

В числе ответчиков в иске оказались такие лица и организации, как собственник компании Леонид Смирнов, Universal Company 2000 Inc., Росимущество, АО "ВТБ Регистратор", ООО "Промсельхозинвест", "Главпродукт-инвест" и другие структуры.

Предмет и основания предъявленных требований пока не раскрыты в материалах дела.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года активы Universal Beverage Company, ранее входившие в состав российского холдинга "Главпродукт", были переданы во временное управление Росимуществу по указанию Президента.

Уточнения

Прокурату́ра Росси́йской Федера́ции — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Экономика и бизнес
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2 Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
США признали себя стороной конфликта в прокси-войне с Россией. Это открывает путь к миру Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь Игорь Буккер
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Последние материалы
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы
Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы
Судебное разбирательство вокруг Universal Beverage Company: иск от Генпрокуратуры зарегистрирован
Двойной красный, без таймеров и мигающего зелёного: новые правила работы светофоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.