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Юрий Зайцев рассказал о планах по развитию инфраструктуры республики

Марий Эл получит 231 млн рублей для развития инфраструктуры в 2025 году
1:27
Экономика

Республика Марий Эл получит более 231 миллиона рублей из федеральной казны в рамках программ комплексного развития территорий. Об этом заявил глава региона Юрий Зайцев по итогам заседания президиума правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Йошкар-Ола. Набережная
Фото: commons.wikimedia.org by Nazaryanjessss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йошкар-Ола. Набережная

Финансирование и стратегические цели

Согласно соглашению с Минстроем России, до 2027 года республике выделят около 1,4 миллиарда рублей. Средства направят на модернизацию инфраструктуры, включая строительство социальных объектов и благоустройство городской среды.

Ключевые проекты

Одним из приоритетов станет возведение новой школы в Йошкар-Оле. По словам Зайцева, проектная документация по объекту уже разрабатывается. Акцент делается на создании "шаговой доступности": вблизи жилых районов появятся учебные заведения, спортивные площадки и зоны отдыха.

Жилищная программа

В рамках федерального проекта "Жильё" в январе 2025 года в регионе сдали 27 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 478 тысяч квадратных метров, что улучшит обеспеченность населения доступным жильём.

Уточнения

Респу́блика Марий Эл (луговомар. Марий Эл Республик, горномар. Мары Эл Республик) (кратко: Марий Эл, Марий-Эл, луговомар. Марий Эл, горномар. Мары Эл) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Волго-Вятского экономического района. Столица — город Йошкар-Ола. На севере и востоке граничит с Кировской областью, на юго-востоке — с Республикой Татарстан, на юго-западе — с Чувашской Республикой, на западе — с Нижегородской областью. Образована 4 ноября 1920 года как Марийская автономная область. Республика с 1936 года. Государственные языки: марийский (горный, луговой), русский.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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